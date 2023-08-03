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Двух иностранцев задержали на стройке в Павлодарской области

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Строитель
Строитель. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Павлодарской области полицейские Иртышского района задержали на стройке двух граждан Узбекистана, не имеющих разрешения на работу, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщили изданию стражи порядка, иностранцы прибыли в Казахстан, временно нигде не зарегистрировались и устроились на работу без соответствующего разрешения.

"В отношении иностранных граждан составили административные протоколы по пятой части статьи 517 КРКоАП "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения", – сообщила старший инспектор миграционной службы отдела полиции Иртышского района Бахыт Ермекпаева.

По информации издания, все материалы по делу направили в суд. Гражданам Узбекистана выписали штраф в размере 25 МРП, это 86 250 тенге.

Отмечается, что всего с начала года в Павлодарской области выявили 670 подобных нарушений.

Напомним, ранее 9 граждан Нигерии и 2 граждан Камеруна выявили в Кунаеве. Они осуществляли незаконную трудовую деятельность. Иностранцы находились на территории Казахстана с нарушением законодательства. У них истекли сроки виз на право пребывания в стране.

Еще одного гражданина Нигерии на днях задержали в Астане – мужчина 4 года находился на территории РК незаконно и перебивался случайными заработками.

Также в Алматы стражи порядка задержали нелегалов из Нигерии и Бразилии, которые незаконно работали в мегаполисе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031169-dvuh-inostrantsev-zaderzhali-na-stroyke-v-pavlodarskoy-oblasti/

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