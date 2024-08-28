Сдаваемые в аренду квартиры проверяют в Павлодарской области (видео)

В Павлодарской области полицейские проверяют квартиры, сдаваемые в аренду, а также рынки и объекты строительства для выявления нарушающих закон иностранцев, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" предусмотрена работа по выявлению нарушений законодательства о пребывании в Казахстане иностранными гражданами.

"Так, сотрудниками миграционной службы Экибастуза пресечена незаконная трудовая деятельность иностранных граждан на одном из складов на улице Кунаева. Полицией установлены четверо иностранных граждан, которые осуществляли трудовую деятельность без соответствующего разрешения", - рассказал исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

За нарушение иностранцами законодательства Республики Казахстан были составлены административные материалы, которые направили в суд.

Ранее стало известно, что в Павлодаре провели рейдовое мероприятие по автомобилям, водители которых незаконно установили ксеноновые и LED-лампы. В полиции отметили, что установка более мощных ламп, чем предусмотрено производителем, является незаконной.

Также в Павлодарской области в рамках ОПМ "Правопорядок" стражи порядка за одни сутки пресекли свыше 400 правонарушений и раскрыли 17 преступлений. Кроме того, полицейские установили местонахождение трех лиц, находившихся в межгосударственном розыске.