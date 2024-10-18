Мужчина убил делового партнера в Алматинской области

Приговор по делу об убийстве в Алматинской области, вынесенный на основании вердикта присяжных, вступил в законную силу после рассмотрения апелляции осужденного, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов региона, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области рассмотрено уголовное дело с участием присяжных заседателей в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч.1 ст.99, ч.2 ст.287 УК).

Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимый нашел огнестрельное оружие с двумя патронами на берегу Большого Алматинского канала в Талгарском районе, которое он перевез и хранил в своем доме до января 2023 года.

В январе 2023 года подсудимый и потерпевший, являясь деловыми партнерами, решили встретиться для разрешения разногласий по поводу денежных средств возле дома потерпевшего, расположенного в селе Белбулак Талгарского района.

Во время беседы, не достигнув взаимного согласия, потерпевший вышел из автомобиля, подсудимый последовал за ним, взяв заранее подготовленное огнестрельное оружие, и выстрелил в сторону потерпевшего.

Раненый в бедро потерпевший пытался скрыться и побежал к дому. Подсудимый, с целью довести свой преступный умысел до конца, побежал за ним в дом и произвел второй выстрел в спину, в результате чего потерпевший от полученных ран скончался на месте.

Подсудимый, убедившись в смерти, скрылся с места происшествия и выбросил огнестрельное оружие по дороге в Алматы.

В суде отметили, что вина подсудимого полностью доказана и подтверждена материалами дела, в том числе показаниями свидетелей и другими доказательствами. В соответствии со ст.53 УК обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого, не установлены. В соответствии со ст.54 УК отягчающим обстоятельством признан опасный рецидив преступлений.

Приговором суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей подсудимый признан виновным по обвинению в умышленном причинении смерти другому лицу противоправным путем и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, а по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия оправдан в связи с недоказанностью вины.

Приговор был обжалован осужденным и его адвокатом, просившими отменить приговор. Поскольку процессуальных нарушений при рассмотрении дела с участием присяжных заседателей не обнаружено, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Ранее в Алматы мужчину признали виновным в убийстве супруги и приговорили к 15 годам лишения свободы. Как установил суд, казахстанец во время разговора с женой о предстоящем разводе на почве ревности и злости кухонным ножом нанес ей множество ударов.

Помимо этого, в Актобе к длительному лишению свободы приговорили обвиняемого в изнасиловании и убийстве девушки и посягательстве на жизнь полицейского. Суд, признав мужчину виновным по всем предъявленным обвинениям, назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком в 22 года.