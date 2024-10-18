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Заведомо неисполнимое требование мешало казахстанцу стать главврачом

Опубликовано:

Здание городской больницы в Костанае
Костанайская городская больница. Фото: qqa.kz

При проведении конкурса на должность руководителя Костанайской городской больницы от претендента потребовали сертификат, который в то время не выдавался, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в апелляционной инстанции Костанайского областного суда рассмотрели гражданское дело по иску мужчины к ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" о понуждении заключить с ним трудовой договор и издать приказ о назначении его на должность первого руководителя Костанайской городской больницы.

"Обратившись в суд, гражданин указал, что в декабре 2023 года получил положительное решение Наблюдательного совета КГП "Костанайская городская больница" к занятию вакантной должности руководителя предприятия, но руководитель уполномоченного органа не заключает с ним трудовой договор и не издает приказ о назначении его на должность в соответствии с трудовым законодательством", - отметили в суде.

Суд первой инстанции отказал в иске, указав на несоответствие казахстанца обязательным квалификационным требованиям - на момент проведения конкурса у истца отсутствовал сертификат менеджера в области здравоохранения.

В апелляционной инстанции решение городского суда отменили с вынесением нового решения об удовлетворении иска.

Суд апелляционной инстанции обязал Управление здравоохранения акимата Костанайской области издать приказ на основании решения Наблюдательного совета КГП "Костанайская городская больница" от 7 декабря 2023 года о назначении на должность руководителя Костанайской городской больницы истца и заключить с ним трудовое соглашение.

"При рассмотрении данного гражданского дела установлены факты нарушения управлением здравоохранения требований действующего законодательства и нормативных актов", - уточнили в суде.

Так, решением Наблюдательного cовета истец получил положительное заключение и был рекомендован к назначению на вакантную должность руководителя предприятия.

Свой отказ ответчик мотивировал тем, что кандидаты, претендующие на занятие вакантной должности руководителя организации здравоохранения районного и городского значения, должны соответствовать квалификационным требованиям.

Одним из них является наличие у претендента сертификата менеджера в области здравоохранения. У мужчины на момент проведения конкурса такого сертификата не имелось, в связи с чем он не может быть назначен на данную должность.

Суд установил, что в течение 2020-2023 годов сертификаты менеджера в области здравоохранения не выдавались.

"Таким образом, организаторами конкурса было заявлено заведомо неисполнимое требование", - резюмировали в суде.

Кроме того, впоследствии казахстанцем такой сертификат был получен, после чего каких-либо препятствий к назначению на должность руководителя не имелось.

"Не исполняя возложенные на него действующим нормативным актом обязанности, ответчик допустил нарушение трудовых прав истца, которые были восстановлены судом апелляционной инстанции", - пояснили в суде.

С учетом изложенного областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск.

Ранее бывший директор университетского госпиталя обратился в суд с иском к медицинскому вузу о признании недействительными и отмене приказов о наложении на него дисциплинарных взысканий. Он просил восстановить его в руководящей должности.

А в Мангистауской области Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера Жанаозенской городской поликлиники №2. Их подозревают в хищении 10,5 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175767-zavedomo-neispolnimoe-trebovanie-meshalo-kazahstancu-stat-glavvrachom/

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