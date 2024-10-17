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Мужчина сел за руль авто и получил 15 суток ареста в Алматинской области (видео)

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Задержанный мужчина
Задержанный мужчина. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматинской области водитель автомобиля Mercedes-Benz E300 был арестован за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. В салоне машины было обнаружено 134 грамма марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудниками патрульной полиции была остановлена автомашина Mercedes-Benz E300, водитель которой, предположительно, находился в состоянии опьянения.

При осмотре автомобиля в салоне было обнаружено и изъято 134 грамма марихуаны. Медицинское освидетельствование установило, что водитель употребил наркотики.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель был арестован на 15 суток и лишен водительских прав на семь лет. По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что попытку перевезти крупную партию наркотиков в Алматы пресекли в Жамбылской области, где задержали подозреваемых в их изготовлении и хранении. Обнаруженные и изъятые вещества оказались наркотическими средствами "растение каннабис" общим весом 27,5 кг и "марихуана невысушенная" общим весом 4 кг 760 гр.

Помимо этого, более 12 кг наркотиков обнаружили в автомобиле у жителя Жамбылской области. В сумке находились гашиш и смола каннабиса, рассчитанные на порядка 20 тыс. разовых доз. Их общая стоимость на черном рынке достигает 7 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175552-muzhchina-sel-za-rul-avto-i-poluchil-15-sutok-aresta-v-almatinskoy-oblasti-video/

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