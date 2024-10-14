Крупную партию наркотиков хотели привезти в Алматы (видео)

Попытку перевезти крупную партию наркотиков в Алматы пресекли в Жамбылской области, где задержали подозреваемых в их изготовлении и хранении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Шуском районе Жамбылской области сотрудники полиции задержали двух жителей Туркестанской области и Алматы в момент заготовки и сбора дикорастущей конопли.

Факт незаконного изготовления, хранения наркотических средств в особо крупном размере выявили сотрудники УПН ДП, МРОПН "Дельта-Долина", ПСН "Сұңқар" в рамках ОПМ "Қарасора-2024".

Обнаруженные и изъятые вещества оказались наркотическими средствами "растение каннабис" общим весом 27,5 кг и "марихуана невысушенная" общим весом 4 кг 760 гр.

"Задержанные ранее были судимы. Они дали признательные показания и водворены в ИВС Шуского района. После завершения расследования материалы дела будут переданы в суд", - отметил исполняющий обязанности начальника УПН ДП Аскар Джумабеков.

Ранее в Жамбылской области двух мужчин задержали в зоне произрастания дикорастущей конопли. Там же обнаружили заготовленную крупную партию наркотиков. Задержанных водворили в ИВС.

Еще более 12 кг наркотиков обнаружили в автомобиле у жителя Жамбылской области. В сумке находились гашиш и смола каннабиса, рассчитанные на порядка 20 тыс. разовых доз. Их общая стоимость на черном рынке достигает 7 млн тенге.