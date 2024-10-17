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Эзотерика

Пропавшего мужчину нашли убитым в Алматинской области

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карасайском районе Алматинской области 16 октября было найдено тело 26-летнего мужчины, пропавшего 10 октября. Полиция задержала подозреваемого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 16 октября на окраине села Шалкар Карасайского района с признаками насильственной смерти было обнаружено тело 26-летнего мужчины, без вести пропавшего 10 октября.

По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка по "горячим следам" был установлен, задержан и водворен в ИВС 22-летний подозреваемый.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.

В областном департаменте полиции добавили, что расследование находится на контроле руководства.

Напомним, 10 октября на окраине поселка Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружено тело 42-летнего мужчины, без вести пропавшего в Алматы днем ранее. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Помимо этого, в сентябре текущего года в Актау среди мусорных контейнеров нашли обезображенное тело мужчины. Как оказалось, погибший являлся экс-бойцом различных турниров. Отмечается, что тело пролежало на улице несколько дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175492-propavshego-muzhchinu-nashli-ubitym-v-almatinskoy-oblasti/

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