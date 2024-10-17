Карагандинца задержали у железнодорожного переезда

В Карагандинской области задержан 34-летний мужчина, у которого изъяли более 500 граммов психотропного вещества "мефедрон". По данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, у задержанного изъято психотропное вещество "мефедрон" в особо крупном размере - общим весом более 500 граммов, а также электронные весы, изолента, zip-пакеты и различная посуда для расфасовки наркотиков.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий при координации карагандинской транспортной прокуратуры сотрудниками Департамента полиции на транспорте в районе железнодорожного переезда "Караганда-Караганозек" установлен и задержан 34-летний житель Караганды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иные сведения по делу разглашению не подлежат.

Ранее в Восточно-Казахстанской области ликвидировали крупную нарколабораторию, стоимость изъятых наркотиков составила свыше 3,5 млрд тенге. С санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК.

Также сообщалось, что ДКНБ по Карагандинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны.