КНБ задержал двух человек в Караганде и провел обыски
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В октябре 2024 года ДКНБ по Карагандинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в организации этого канала задержаны 2 гражданина Казахстана.
"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие", - рассказали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.
Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.
Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171299-knb-zaderzhal-dvuh-chelovek-v-karagande-i-provel-obyski/
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