КНБ задержал двух человек в Караганде и провел обыски

В октябре 2024 года ДКНБ по Карагандинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по подозрению в организации этого канала задержаны 2 гражданина Казахстана.

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты 30 кг наркотического средства гашиш, обрез и травматическое оружие", - рассказали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.