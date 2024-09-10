КНБ задержал европейцев в ВКО: изъяты наркотики на 3,5 млрд тенге

В Восточно-Казахстанской области ликвидировали крупную нарколабораторию, стоимость изъятых наркотиков составила свыше 3,5 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, при координации прокуратуры ВКО ДКНБ региона пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, организованной гражданами одной из европейский стран.

"Из незаконного оборота изъято более 125 кг "мефедрона", эквивалентного 630 тыс. разовых доз, 500 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование нового поколения, позволяющее производить до 30 кг синтетических наркотиков в сутки", - рассказали в ведомстве.

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается на сумму свыше 3,5 млрд тенге.

С санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по ст.297 УК РК. В интересах следствия иная информация по уголовному делу разглашению не подлежит.

Наказание за незаконное изготовление наркотиков с целью сбыта

Согласно ст.297 УК РК:

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;

4) должностным лицом с использованием служебного положения;

5) посредством использования электронных информационных ресурсов;

6) в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.