Семь водителей наказали за переоборудование авто в Павлодарской области

В Павлодарской области проводится ОПМ "Автобус" с целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, республиканское оперативно-профилактическое мероприятие пройдет с 23 по 28 июля 2024 года.

"Порядка 60 водителей автобусов привлечены к ответственности. В том числе у двух водителей отсутствовало обязательное страхование, восемь не прошли государственный или обязательный техосмотр, 15 пользовались телефоном при управлении транспортным средством, 20 допустили нарушение правил маневрирования, 7 переоборудовали транспортные средства без соответствующего разрешения. За нарушения на специальную стоянку водворено два автобуса", - проинформировал исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Руфат Кенжин.

Микроавтобус. Фото: ДП Павлодарской области

К примеру, в Павлодаре на улице Ломова водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz Sprinter, забыл включить световой указатель соответствующего назначения направо.

Возле дома 81 на улице Естая другой водитель, управляя микроавтобусом "ГАЗель", разговаривал по сотовому телефону без наушников и громкой связи. По улице Кенжетаева, 51 водитель управлял автобусом Ford Transit, где переоборудовал посадочные сиденья.

Автобус на дороге. Фото: ДП Павлодарской области

В селе Коктобе Майского района водитель автомашины "ГАЗ-322132" управлял авто с дугой-отбойником, выступающим за пределы бампера, что также является нарушением.

В Аксу водитель авто марки Mercedes-Benz Citaro при совершении маневра не включил сигнал поворота.

А одно из ТОО Павлодара допустило выезд автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, на задней оси которого были установлены шины различных моделей с различными рисунками протектора.

По каждому факту нарушители привлечены к ответственности.

Проверка авто. Фото: ДП Павлодарской области

Ранее на территории России загорелся рейсовый автобус, который следовал из Астаны в Монголию. В салоне в тот момент было 50 человек, включая 15 детей. Они эвакуировались, погибших и пострадавших не было.

Также дорожно-транспортное происшествие с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром. По словам очевидца, при развороте автобус въехал в забор частного дома и задел газовую трубу.