Осужденному за убийство известного спортсмена в Усть-Каменогорске увеличили срок

В Усть-Каменогорске в апелляции пересмотрели приговор осужденным по делу об убийстве известного спортсмена, мастера спорта Эльера Юнусметова, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, специализированный межрайонный суд по уголовным делам ВКО ранее рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.3 ст.287 (Незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия) и ч.1 ст.99 УК (Убийство).

Другого судили по ст.434 УК за недонесение о совершенном особо тяжком преступлении.

Суд установил обстоятельства, при которых 13 января 2024 года в Усть-Каменогорске убили мастера спорта Эльера Юнусметова.

По данным суда, у подсудимого, ранее знавшего спортсмена, возник умысел на его убийство. Он взял обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели "ТОЗ-63" и направился к своему знакомому, второму подсудимому, и попросил отвезти его в центр города.

По пути следования пассажир созвонился с Эльером Юнусметовым и предложил встретиться в районе библиотеки им. Пушкина. По просьбе знакомого, не подозревающего о его преступных намерениях, водитель привез пассажира во двор дома в районе библиотеки и остановился возле арки между домами.

После чего подсудимый позвонил Эльеру Юнусметову и сообщил, что ждет его. Увидев спортсмена, приближающегося к арке, мужчина вышел из машины и приблизился к нему.

Он достал заряженный двумя патронами обрез ружья и произвел из него выстрелы в Эльера Юнусметова. В результате полученных ранений спортсмен скончался.

"Второй подсудимый, услышав выстрел и имея реальную возможность сообщить о совершенном особо тяжком преступлении, видя в зеркало заднего вида, как его знакомый произвел второй выстрел и ударил лежащего на земле Эльера Юнусметова по лицу обрезом ружья, дождался знакомого и вместе с ним на автомашине скрылся с места совершения преступления", - отметили в суде.

Вина мужчин подтверждалась признательными показаниями обвиняемого в убийстве, свидетельскими показаниями, заключениями экспертиз и видеозаписями камер.

Смягчающими обстоятельствами у обвиняемого в убийстве суд посчитал его признание вины, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

У второго подсудимого смягчающим обстоятельством признали наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Приговором суда первой инстанции обвиняемого в убийстве по совокупности преступлений приговорили к 13 годам лишения свободы. Второму подсудимому назначили три года ограничения свободы.

В суде апелляционной инстанции уголовное дело пересмотрели по жалобам защиты, осужденного за убийство с ходатайством о снижении размера наказания, а также по жалобам адвоката потерпевшего, полагавшего, что назначено чрезмерно мягкое наказание.

Апелляционная инстанция учла личность осужденного за убийство, который уже был ранее судим за тяжкое преступление.

Также особое внимание уделили обстоятельствам дела - его продуманности, совершении преступления в дневное время и общеопасным способом, что, как посчитала апелляция, свидетельствует о цинизме действий.

В итоге осужденному за убийство увеличили наказание до 16 лет лишения свободы. В отношении второго подсудимого тоже ужесточили наказание - ему назначили три года лишения свободы.

В пользу супруги умершего с осужденного за убийство взыскано в счет возмещения материального ущерба 1 958 440 тенге и компенсация морального вреда в размере 8 млн тенге. Такую же сумму компенсации морального вреда взыскали в пользу матери погибшего спортсмена.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, 13 января этого года в одном из дворов Усть-Каменогорска приехавшие по вызову полицейские обнаружили тело мужчины. Он скончался от огнестрельного ранения. Стражи порядка в течение 10 минут задержали подозреваемого. По данному факту началось досудебное расследование.

Позже стало известно, что у подъезда был застрелен известный спортсмен, мастер спорта Эльер Юнусметов 1990 года рождения. Он родился в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Его похоронили в родном селе.

В августе суд первой инстанции вынес приговор по нашумевшему делу.