Мужчину застрелили у подъезда в Усть-Каменогорске

Полицейские ВКО задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе в Усть-Каменогорске, в результате которой погиб человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как сообщает пресс-служба ДП ВКО, тревожный звонок поступил на канал 102 Усть-Каменогорска вчера, 13 января. Звонивший сообщил, что возле одного из подъездов лежит мужчина в крови.

Приехавшие полицейские обнаружили тело мужчины, который, по предварительным данным, скончался от огнестрельного ранения.

Оружие. Фото: instagram.com/eastkazpolice

Стражи порядка в течение 10 минут задержали подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Напомним, в Петропавловске суд приговорил сына руководителя крупной строительной и дорожной компании к 6 годам лишения свободы за гибель 28-летнего знакомого в баре.

Также в Петропавловске суд приговорил к 10,5 годам лишения свободы мужчину, обвиняемого в убийстве супруги. На скамье подсудимых также оказался его двоюродный брат.