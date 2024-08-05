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Вынесен приговор по делу об убийстве известного спортсмена у подъезда в Усть-Каменогорске

Опубликовано:

Эльер Юнусметов
Эльер Юнусметов. Фото: акимат Катон-Карагайского района/yk-news.kz

По делу об убийстве известного спортсмена Эльера Юнусметова у подъезда в Усть-Каменогорске вынесли приговор. Об этом сообщили в СМУС Восточно-Казахстанской области, передает YK-news.kz.

В пресс-службе Cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области сообщили, что подозреваемого признали виновным в убийстве и назначили ему 13 лет лишения свободы.

Кроме того, наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года получил еще один мужчина за недонесение о совершенном преступлении.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 13 января этого года в одном из дворов Усть-Каменогорска приехавшие по вызову полицейские обнаружили тело мужчины. По предварительным данным, он скончался от огнестрельного ранения. Стражи порядка в течение 10 минут задержали подозреваемого. По данному факту началось досудебное расследование.

Позже стало известно, что у подъезда был застрелен известный спортсмен, мастер спорта Эльер Юнусметов 1990 года рождения. Он родился в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Его похоронили в родном селе.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2144776-vynesen-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-izvestnogo-sportsmena-u-podezda-v-ust-kamenogorske/

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