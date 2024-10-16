Подозреваемого быстро поймали после обращения в полицию Темиртау

В Карагандинской области полиция задержала подозреваемого в краже из автосервиса. Мужчина проник в офис предприятия и похитил телевизор, медные провода и инструменты, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники Старогородского отдела полиции УП Темиртау по горячим следам по подозрению в краже задержали 32-летнего мужчину.

По версии следствия, он, взломав замок, проник в офис предприятия, откуда похитил телевизор, медные провода и инструменты. Сумма ущерба составила 1 млн тенге.

Быстрой поимке подозреваемого способствовало то обстоятельство, что потерпевшая сторона оперативно обратилась в полицию.

Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее в Караганде сотрудники полиции задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из цеха предприятия по металлообработке. Преступление произошло в ночное время: злоумышленник проник в помещение, отжав пластиковое окно. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 250 тысяч тенге. Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты.

Помимо этого, недавно был задержан 40-летний мужчина, подозреваемый в краже золотых изделий стоимостью 650 тысяч тенге из квартиры местной жительницы. В ходе следственных мероприятий он дал признательные показания, а похищенные ювелирные изделия были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Добавим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (до 3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере. Также предусмотрено привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.