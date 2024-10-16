Дерзкое нападение произошло в разгар дня во дворе дома в Шахтинске
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В Шахтинске полицейские задержали 43-летнего мужчину по подозрению в дерзком грабеже. У пенсионера отобрали 230 тысяч тенге во дворе многоквартирного дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Шахтинска по подозрению в грабеже задержали 43-летнего мужчину. Преступление носило дерзкий характер.
По версии следствия, в разгар дня во дворе многоквартирного дома мужчина напал на 73-летнего пенсионера. Он отобрал у пенсионера 230 тысяч тенге и скрылся.
Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские задержали 23-летнего парня по подозрению в неоднократных кражах денежных средств у 67-летнего пенсионера. По данным следствия, подозреваемый, пользуясь доверительными отношениями со стороны пожилого знакомого, похищал деньги с его банковского счета.
Помимо этого, в Астане местная жительница разрешила 21-летнему парню позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175006-derzkoe-napadenie-proizoshlo-v-razgar-dnya-vo-dvore-doma-v-shahtinske/
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