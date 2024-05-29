Жительница ЗКО ударила мужа ножом, но сохранила брак

Жительница ЗКО в ходе ссоры нанесла супругу ножевое ранение. В итоге пара сохранила брак. Мужчина просил не наказывать строго его жену, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, суд района Байтерек признал местную жительницу виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.106 УК РК.

"Гражданка, поссорившись с супругом, нанесла ему в область правой почки удар кухонным ножом, тем самым причинила ему тяжкий вред здоровью", - установил суд.

Подсудимая вину в совершении уголовного правонарушения признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

"В настоящее время их брак сохранен. Потерпевший просил суд строго супругу не наказывать и назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы", - отметили в суде.

Суд с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личности виновной, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, мнение потерпевшего, назначил ей наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью наказывается ограничением свободы на срок от трех до восьми лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что жительница Павлодарской области ранила ножом знакомого, зашедшего в гости, после того, как он оскорбил ее и ударил по голове. Женщину признали виновной в преступлении, но лишать свободы не стали - ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года.

Также в Павлодарской области женщина из-за вспыхнувшей ревности трижды ударила знакомого кухонным ножом. Мужчина попал в больницу, а она получила условный срок по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.