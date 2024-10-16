Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Задержание руководства ЦОНа в Караганде прокомментировали в "Правительстве для граждан"

Опубликовано:

Задержание в Караганде
Задержание. Кадр из видео: t.me/afm_rk

15 октября стало известно о задержании в Карагандинской области экс-руководителя спецЦОНа и замруководителя ЦОНа. В НАО "ГК "Правительство для граждан" прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе госкорпорации, в рамках данного уголовного дела Служба внутренней безопасности центрального аппарата оказала полное содействие следственно-оперативной группе ДЭР по Карагандинской области.

Было установлено, что задержанные сотрудники с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.

"Отметим, что в 2021 году в системе отсутствовала интеграция с базами данных государственных органов, которая позволяла вносить недостоверную информацию.

Впоследствии совместно с уполномоченным органом была внедрена новая информационная система, которая позволила исключить ручной ввод данных транспортных средств и, тем самым, была устранена махинационная схема", - рассказали в госкорпорации.

Здесь добавили, что сотрудниками Службы внутренней безопасности на постоянной основе проводятся внутренние проверки для выявления нарушений, которые затем передаются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области выявлены факты незаконной первичной регистрации грузового транспорта, в результате чего в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге. Всего таким образом была проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.

В результате задержаны бывший руководитель спецЦОНа и заместитель руководителя ЦОНа. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, в Астане задержали пять местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции через спецЦОН для иностранных граждан. Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174876-zaderzhanie-rukovodstva-cona-v-karagande-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie