Задержание руководства ЦОНа в Караганде прокомментировали в "Правительстве для граждан"

15 октября стало известно о задержании в Карагандинской области экс-руководителя спецЦОНа и замруководителя ЦОНа. В НАО "ГК "Правительство для граждан" прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе госкорпорации, в рамках данного уголовного дела Служба внутренней безопасности центрального аппарата оказала полное содействие следственно-оперативной группе ДЭР по Карагандинской области.

Было установлено, что задержанные сотрудники с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств.

"Отметим, что в 2021 году в системе отсутствовала интеграция с базами данных государственных органов, которая позволяла вносить недостоверную информацию.

Впоследствии совместно с уполномоченным органом была внедрена новая информационная система, которая позволила исключить ручной ввод данных транспортных средств и, тем самым, была устранена махинационная схема", - рассказали в госкорпорации.

Здесь добавили, что сотрудниками Службы внутренней безопасности на постоянной основе проводятся внутренние проверки для выявления нарушений, которые затем передаются в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области выявлены факты незаконной первичной регистрации грузового транспорта, в результате чего в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге. Всего таким образом была проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин.

В результате задержаны бывший руководитель спецЦОНа и заместитель руководителя ЦОНа. Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. На имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.

Помимо этого, в Астане задержали пять местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции через спецЦОН для иностранных граждан. Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП на транспорте.