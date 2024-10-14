Задержания провели в спецЦОНе на вокзале Астаны

В Астане задержали пять местных жителей, которых подозревают в организации незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранных граждан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщили о задержании пяти астанчан, которых подозревают в организации канала незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранных граждан. СпецЦОН расположен в здании вокзала "Нұрлы жол".

Задержание провели сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции на транспорте.

"По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", - сказано в сообщении.

Также сегодня сообщалось о том, что каналы незаконной миграции ликвидировали сотрудники МВД - задержания провели в трех регионах страны.

До этого нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы. Шесть человек водворили в приемник-распределитель, в ведомстве отметили, что их выдворят из страны. Кроме того, гражданина Китая выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства - около трех лет он находился в Казахстане незаконно.

В сентябре текущего года стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев. Также в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

В комитете миграционной политики также сообщили, что среди обсуждаемых мер - отказ в предоставлении госуслуг казахстанцам лжерегистраторам - эти меры будут в ближайшее время обсуждаться на площадке парламента.