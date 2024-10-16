"Задушила поясом": казахстанку осудили за убийство мужа после 30 лет брака
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В Туркестанской области вынесли приговор женщине, которую обвинили в убийстве своего супруга после 30 лет совместной жизни. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы, передает Otyrar.kz.
По словам самой 50-летней подсудимой, она пошла на преступление из-за постоянного насилия со стороны мужа, который часто был в состоянии алкогольного опьянения.
У супругов было четверо детей, один из которых родился с инвалидностью.
По свидетельствам соседей, глава семейства часто избивал младшего сына из-за его физических недостатков. В такие дни семья пряталась у родственников или соседей, чтобы избежать насилия. Эти показания были подтверждены в ходе судебного разбирательства.
"Женщина воспользовалась моментом, когда муж был пьян, подошла сзади и задушила его поясом от кардигана", - рассказал судья Специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области Сакен Тургунбаев.
В результате ее приговорили к 8 годам лишения свободы.
Ранее в Сети появилась информация о смерти пожилого алматинца в результате поджога. Было возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что подозреваемой в убийстве стала супруга погибшего. Местные жители рассказали, что преступление произошло на улице примерно в 11 часов ночи. По их словам, пьяная пенсионерка сначала облила мужа керосином, а затем подожгла. Его доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174816-zadushila-poyasom-kazahstanku-osudili-za-ubiystvo-muzha-posle-30-let-braka/
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