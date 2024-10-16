"Задушила поясом": казахстанку осудили за убийство мужа после 30 лет брака

В Туркестанской области вынесли приговор женщине, которую обвинили в убийстве своего супруга после 30 лет совместной жизни. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы, передает Otyrar.kz.

По словам самой 50-летней подсудимой, она пошла на преступление из-за постоянного насилия со стороны мужа, который часто был в состоянии алкогольного опьянения.

У супругов было четверо детей, один из которых родился с инвалидностью.

По свидетельствам соседей, глава семейства часто избивал младшего сына из-за его физических недостатков. В такие дни семья пряталась у родственников или соседей, чтобы избежать насилия. Эти показания были подтверждены в ходе судебного разбирательства.

"Женщина воспользовалась моментом, когда муж был пьян, подошла сзади и задушила его поясом от кардигана", - рассказал судья Специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области Сакен Тургунбаев.

В результате ее приговорили к 8 годам лишения свободы.

Ранее в Сети появилась информация о смерти пожилого алматинца в результате поджога. Было возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что подозреваемой в убийстве стала супруга погибшего. Местные жители рассказали, что преступление произошло на улице примерно в 11 часов ночи. По их словам, пьяная пенсионерка сначала облила мужа керосином, а затем подожгла. Его доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.