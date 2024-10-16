Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Задушила поясом": казахстанку осудили за убийство мужа после 30 лет брака

Опубликовано:

Женщина задержана
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: fotoember / Getty Images

В Туркестанской области вынесли приговор женщине, которую обвинили в убийстве своего супруга после 30 лет совместной жизни. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы, передает Otyrar.kz.

По словам самой 50-летней подсудимой, она пошла на преступление из-за постоянного насилия со стороны мужа, который часто был в состоянии алкогольного опьянения.

У супругов было четверо детей, один из которых родился с инвалидностью.

По свидетельствам соседей, глава семейства часто избивал младшего сына из-за его физических недостатков. В такие дни семья пряталась у родственников или соседей, чтобы избежать насилия. Эти показания были подтверждены в ходе судебного разбирательства.

"Женщина воспользовалась моментом, когда муж был пьян, подошла сзади и задушила его поясом от кардигана", - рассказал судья Специализированного межрайонного уголовного суда Туркестанской области Сакен Тургунбаев.

В результате ее приговорили к 8 годам лишения свободы.

Ранее в Сети появилась информация о смерти пожилого алматинца в результате поджога. Было возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что подозреваемой в убийстве стала супруга погибшего. Местные жители рассказали, что преступление произошло на улице примерно в 11 часов ночи. По их словам, пьяная пенсионерка сначала облила мужа керосином, а затем подожгла. Его доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174816-zadushila-poyasom-kazahstanku-osudili-za-ubiystvo-muzha-posle-30-let-braka/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie