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Мать и дочь убили в Туркестанской области

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Мать зарывает дочь
Дочь и мать. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области были забиты до смерти мать и ее 15-летняя дочь. Преступление прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, полицией возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и ее несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан по "горячим следам" и водворен в ИВС.

"В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Полиция призывает граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - отметили в ДП Туркестанской области.

Добавим, что согласно ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

Напомним, в июле этого года в Сети появилась информация о том, что 19-летний парень до смерти избил девушку в Туркестанской области. В ДП региона сообщили, что подозреваемый задержан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2161185-mat-i-doch-ubili-v-turkestanskoy-oblasti/

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