17-летнего парня избили до смерти в Атырауской области: подозреваемого взяли под стражу

В Атырауской области расследуется уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Подозреваемого арестовали на 2 месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что 4 июля текущего года в селе Сартогай Махамбетского района Атырауской области от нанесенных ударов односельчанином скончался 17-летний юноша.

Тогда по данному факту полицией было начато досудебное расследование "причинения смерти по неосторожности".

Однако 11 июля по указанию прокуратуры Атырауской области действия подозреваемого были переквалифицированы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть" и он взят под стражу.

"13 июля судом в отношении него санкционирована меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ход расследования дела находится на особом контроле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырауской области погиб 17-летний парень. По факту смерти подростка было зарегистрировано уголовное дело в отношении подозреваемого 2005 года рождения.

Добавим, согласно статье 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой