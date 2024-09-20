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Иностранцам грозит экстрадиция после визита полицейских в теплицу в Карагандинской области

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Задержанные в Карагандинской области нелегалы
Задержанные. Фото: МВД

Сотрудники полиции в одном из населенных пунктов Бухар-Жырауского района Карагандинской области выявили семерых иностранцев, нелегально находившихся на территории Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, нелегалы работали овощеводами в теплице.

"Они привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства РК. В настоящее время решается вопрос их экстрадиции", - рассказали в МВД.

Помимо этого, работодатель также понес административное наказание за незаконное привлечение иностранной рабочей силы.

Ранее сообщалось, что в рамках ОПМ "Нелегал" миграционной службой Алматы были задержаны и возвращены на родину три нелегала из Африки.

Похожий случай произошел в мае: полицейские Алматы депортировали 35 граждан Узбекистана, Таджикистана и России, которые незаконно находились на территории Казахстана. Полицейские выявили их в ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163993-inostrancam-grozit-ekstradiciya-posle-vizita-policeyskih-v-teplicu-v-karagandinskoy-oblasti/

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