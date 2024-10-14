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Новый сектор спецЦОНа открыли в Караганде

Опубликовано:

спецЦОН
СпецЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ

С 14 октября в Караганде начинает работу новый сектор специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа). Он предоставит гражданам услуги по регистрации и переоформлению транспортных средств, передает ekaraganda.kz.

Новый спецЦОН будет располагаться на улице Таттимбета, 709 (вход с торца здания). Филиал "Правительства для граждан по Карагандинской области" сообщает, что он будет работать в будние дни с 09:00 до 18:00. По субботам граждан принимают с 09:00 до 13:00.

В госкорпорации напомнили, что в секторе спецЦОНа можно получить услуги по регистрации и переоформлению транспортного средства.

Государственная услуга по получению и замене водительского удостоверения будет осуществляться в другом спецЦОНе, расположенном по адресу: Муканова, 5.

При оформлении заявления на замену водительских прав через портал электронного правительства eGov.kz к заявке следует приложить фото, выполненное по специальным требованиям, и сканированный образец подписи. Госпошлину можно оплатить онлайн и распечатать ее копию.

Напомним, в марте текущего года во всех спецЦОНах были проведены широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов. Отмечалось, что в рамках превентивной работы по инициативе АФМ совместно с представителями Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО "ГК "Правительство для граждан" обсуждены меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173881-novyy-sektor-speccona-otkryli-v-karagande/

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