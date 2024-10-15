Бухгалтер поликлиники в Атырау перевела на свои счета 573 млн тенге
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В Атырау главного бухгалтера городской поликлиники осудили на 8 лет лишения свободы за присвоение более 573 млн тенге и легализацию этих денег, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемой в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем (п.2 ч.4 ст.189, ч.1 ст.218 УК), рассмотрели в суде №2 Атырау.
"Главный бухгалтер городской поликлиники Атырау, пользуясь служебным положением, умышленно из корыстных побуждений в 2012-2023 годы присвоила вверенные ей бюджетные более 573 млн тенге, перечислив их на свои расчетные счета в банках.
Полученные преступным путем средства легализовала путем заключения сделок в виде перечисления средств", - установил суд.
Поликлинике был причинен ущерб в особо крупном размере. В ходе рассмотрения дела обвиняемая возместила лишь 3 млн тенге.
Прокурор просил лишить женщину свободы на 8 лет. Подсудимая, частично признав свою вину, просила назначить более мягкий вид наказания.
Смягчающими обстоятельствами посчитали частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, частичное возмещение причиненного вреда. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Подсудимую признали виновной по предъявленным обвинениям. Ее приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем. Также женщину на 10 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с денежной и материальной ответственностью.
Апелляция согласилась с приговором суда первой инстанции. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Шымкенте вынесли приговор бухгалтеру общеобразовательной школы, которая обвинялась в хищении более 5 млн тенге. В связи с тем, что подсудимая полностью признала свою вину, ей назначили более мягкое наказание.
А в Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств тремя бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Они незаконно перечисляли зарплаты и отпускные пособия лицам, не работающим в учреждении.
В области Ұлытау за хищение свыше 15 млн бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада получила 7 лет лишения свободы, которые заменили на условное наказание с установлением пробационного контроля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174310-buhgalter-polikliniki-v-atyrau-perevela-na-svoi-scheta-573-mln-tenge/
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