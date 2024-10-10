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Бухгалтера школы осудили в Шымкенте

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Женщина работает в офисе
Бухгалтер. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

В Шымкенте вынесли приговор бухгалтеру общеобразовательной школы, которая обвинялась в хищении более 5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, приговором межрайонного суда по уголовным делам Шымкента главного бухгалтера общеобразовательной школы №96 имени Мухтара Ауэзова осудили к трем годам лишения свободы за хищение вверенного чужого имущества.

"Бухгалтер учреждения, используя свое служебное положение, ежемесячно переводила на свой счет денежные средства сверх установленной нормы. В общей сложности было осуществлено переводов на сумму 5 164 921 тенге", - пояснили в прокуратуре города.

В связи с тем, что подсудимая полностью признала свою вину, судом назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение.

"Сумма ущерба полностью возмещена в бюджет государства", - отметили в надзорном органе.

Ранее стало известно, что в Алматы бухгалтер одной из гимназий необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета, а также на счета другого лица.️ В суде женщина полностью признала свою вину.

А в области Ұлытау бухгалтер ясли-сада, искусственно завышая коэффициент к своей заработной плате, перечислила на свой банковский счет в целом свыше 15 млн тенге. За хищение бюджетных средств женщина была лишена свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172408-buhgaltera-shkoly-osudili-v-shymkente/

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