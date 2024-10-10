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Эзотерика

Land Cruiser Prado с оружием задержали в Алматинской области

Опубликовано:

Автомобиль
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области задержали автомобиль с тушами двух сибирских косуль и ружьем. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

Как говорится на официальной странице ведомства в Instagram, 9 октября сотрудники Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, Иле-Алатауского национального парка совместно с представителями специализированной природоохранной прокуратуры и природоохранной полиции провели оперативно-рейдовые мероприятия по охране животного мира на территории национального парка Иле-Алатау.

В ходе рейда была остановлена автомашина Toyota Prado. При осмотре салона были обнаружены и изъяты две туши сибирской косули и гладкоствольное ружье.

По данному факту РОП Карасайского района возбуждено уголовное дело по статье 337 части 3 УК РК.

Согласно ч.3 ст.337 УК РК незаконная охота, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области полиция задержала четырех человек по подозрению в незаконной охоте на краснокнижного джейрана, возбуждено уголовное дело. При досмотре в салоне автомобиля было обнаружено и изъято зарегистрированное охотничье нарезное и гладкоствольное ружье, а также одна туша животного.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172616-land-cruiser-prado-s-oruzhiem-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti/

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