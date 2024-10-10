Гражданина Китая принудительно отправили из Казахстана в Урумчи

Гражданина Китая выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства - около трех лет он находился в Казахстане незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В Астане в период проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок" полицией выявлено более 400 нарушений миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены административные материалы, сообщает медиапортал МВД.

"В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками миграционной службы был выявлен 33-летний гражданин КНР, который в 2021 году решением административного суда города Алматы был выдворен за пределы РК, однако по настоящее время не покинул страну и находился в Казахстане незаконно.

Мигрант был подвергнут принудительному выдворению за пределы страны. Иностранец авиарейсом был отправлен в город Урумчи", - говорится в сообщении.

Полиция обратилась к жителям и гостям Астаны с просьбой сообщать о фактах незаконного пребывания иностранцев на территории Казахстана.

Всего, по данным столичной полиции, с начала профилактического мероприятия за пределы Казахстана выдворены более 70 иностранных граждан.

На днях мы писали, что нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы - нарушителей пообещали выдворить из страны.

В сентябре 54-летнего гражданина России выдворили по решению суда из Казахстана за наличие двойного гражданства. Он получил паспорт РФ еще в июне.

В мае в области Ұлытау сотрудник полиции выявили 16 иностранных граждан, незаконно работавших в Казахстане. Их выдворили из страны.

А в Алматы задержали иностранцев, которые работали курьерами, нарушив при этом миграционное законодательство.

В сентябре стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев. Также, в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.

Отметим, согласно информации на официальном сайте Комитета миграционной службы, нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Республики Казахстан в установленные сроки влечет:

в течение трех суток - предупреждение;

свыше трех до истечения пяти суток - штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);

свыше пяти до истечения 10 суток - штраф 15 МРП (55,3 тыс. тенге).

Это же нарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф 25 МРП (92,3 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.