Гражданина Китая принудительно отправили из Казахстана в Урумчи
Опубликовано:
Гражданина Китая выдворили из страны за нарушение миграционного законодательства - около трех лет он находился в Казахстане незаконно, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В Астане в период проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок" полицией выявлено более 400 нарушений миграционного законодательства. В отношении нарушителей составлены административные материалы, сообщает медиапортал МВД.
"В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудниками миграционной службы был выявлен 33-летний гражданин КНР, который в 2021 году решением административного суда города Алматы был выдворен за пределы РК, однако по настоящее время не покинул страну и находился в Казахстане незаконно.
Мигрант был подвергнут принудительному выдворению за пределы страны. Иностранец авиарейсом был отправлен в город Урумчи", - говорится в сообщении.
Полиция обратилась к жителям и гостям Астаны с просьбой сообщать о фактах незаконного пребывания иностранцев на территории Казахстана.
Всего, по данным столичной полиции, с начала профилактического мероприятия за пределы Казахстана выдворены более 70 иностранных граждан.
На днях мы писали, что нелегальных мигрантов из Африки выявили стражи порядка в Алматы - нарушителей пообещали выдворить из страны.
В сентябре 54-летнего гражданина России выдворили по решению суда из Казахстана за наличие двойного гражданства. Он получил паспорт РФ еще в июне.
В мае в области Ұлытау сотрудник полиции выявили 16 иностранных граждан, незаконно работавших в Казахстане. Их выдворили из страны.
А в Алматы задержали иностранцев, которые работали курьерами, нарушив при этом миграционное законодательство.
В сентябре стало известно, что в Казахстане хотят создать институт депортации для выдворения иностранцев. Также, в Казахстане хотят пересмотреть действующий порядок выдворения иностранцев.
Отметим, согласно информации на официальном сайте Комитета миграционной службы, нарушение иностранцем или лицом без гражданства сроков пребывания и невыезда из Республики Казахстан в установленные сроки влечет:
- в течение трех суток - предупреждение;
- свыше трех до истечения пяти суток - штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге);
- свыше пяти до истечения 10 суток - штраф 15 МРП (55,3 тыс. тенге).
Это же нарушение, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет штраф 25 МРП (92,3 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы страны.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172615-grazhdanina-kitaya-prinuditelno-otpravili-iz-kazahstana-v-urumchi/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.