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Менеджера подозревают в хищении миллионов у своей компании в Темиртау

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Мужчина стоит спиной
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: Saklakova / Getty Images

Менеджер из Темиртау подозревается в хищении товара на сумму около 5 млн тенге из своей компании. Полиция задержала бывшего сотрудника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции Темиртау задержали 31-летнего мужчину по подозрению в краже. Задержанный работал менеджером в одном из ТОО, которое занимается розничной торговлей товарами широкого спроса.

В течение семи месяцев своей работы подозреваемый похитил товарно-материальные ценности на общую сумму около 5 млн тенге. Этот факт стал известен во время плановой ревизии. К тому времени мужчина уже уволился из компании.

Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Степногорске выявили факт хищения в государственном учреждении путем незаконного перечисления денег со счета организации. Прокуратура города зафиксировала недобросовестные действия со стороны бухгалтера госучреждения. Сумма ущерба составила 40 млн тенге.

А прокуратурой Туркестанской области были выявлены хищения бюджетных средств на сумму 2,8 млрд тенге. В этом подозревают бухгалтеров отдела образования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2173939-menedzhera-podozrevayut-v-hishchenii-millionov-u-svoey-kompanii-v-temirtau/

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