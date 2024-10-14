Менеджера подозревают в хищении миллионов у своей компании в Темиртау

Менеджер из Темиртау подозревается в хищении товара на сумму около 5 млн тенге из своей компании. Полиция задержала бывшего сотрудника, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции Темиртау задержали 31-летнего мужчину по подозрению в краже. Задержанный работал менеджером в одном из ТОО, которое занимается розничной торговлей товарами широкого спроса.

В течение семи месяцев своей работы подозреваемый похитил товарно-материальные ценности на общую сумму около 5 млн тенге. Этот факт стал известен во время плановой ревизии. К тому времени мужчина уже уволился из компании.

Подозреваемый дал признательные показания, вещественные доказательства были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Степногорске выявили факт хищения в государственном учреждении путем незаконного перечисления денег со счета организации. Прокуратура города зафиксировала недобросовестные действия со стороны бухгалтера госучреждения. Сумма ущерба составила 40 млн тенге.

А прокуратурой Туркестанской области были выявлены хищения бюджетных средств на сумму 2,8 млрд тенге. В этом подозревают бухгалтеров отдела образования.