40 млн тенге похитили из госучреждения в Акмолинской области

В Степногорске выявили факт хищения 40 млн тенге в государственном учреждении путем незаконного перечисления денег со счета организации, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой города установлен факт хищения средств бухгалтером госучреждения.

"Так, бухгалтер на протяжении двух лет распоряжалась денежными средствами депозитного счета не по назначению и незаконно перечисляла лицу, не являющемуся участником государственных закупок", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Сумма необоснованно перечисленных средств составила 40 млн тенге. Фигуранты дела преданы суду по ст.190 УК РК.

Ранее в Акмолинской области вынесли приговор бухгалтеру отдела образования по делу о хищении бюджетных средств на сумму 5,8 млн тенге. Женщину приговорили к трем годам ограничения свободы.

А бухгалтера одной из гимназий в Алматы обвинили в том, что она необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.