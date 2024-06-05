Сотрудников отдела образования подозревают в хищении 2,8 млрд тенге в Туркестанской области

Прокуратурой Туркестанской области выявлены хищения бюджетных средств на сумму 2,8 млрд тенге. В этом подозревают бухгалтеров отдела образования, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в ходе проверок в учреждениях образования выявлены многочисленные нарушения требований законодательства и хищение бюджетных средств.

"Так, прокурорами Жетысайского района выявлены факты хищения бухгалтерами районного отдела образования 2,8 млрд тенге.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по ст.189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), расследование проводится спецпрокурорами прокуратуры Туркестанской области", - рассказали в надзорном органе.

На сегодняшний день в результате принятых мер в бюджет возвращено 309 млн тенге.

Проверки продолжаются и находятся на особом контроле.

Напомним, ранее в Антикоре сообщали, что работники сферы образования Туркестанской области подозреваются в хищениях. К уголовной ответственности были привлечены 17 человек.

В ведомстве рассказали, что досудебное расследование проводится в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления денежных средств на счета лиц, неработающих в сфере образования, а также начисляя завышенную зарплату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.

По делу о хищениях в Сарыагашском районе были вынесены первые приговоры.