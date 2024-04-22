Подозреваемый в убийстве ранил полицейского и скрылся на авто в Актобе

В Актобе подозреваемый в убийстве своей знакомой ранил полицейского и скрылся на машине, а во время преследования попал в ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 22 апреля рано утром в одной из квартир по улице Маресьева было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

"При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление, ранил полицейского и скрылся на машине.

Во время преследования он совершил столкновение с несколькими автомобилями и на автодороге Актобе-Болгарка его машина перевернулась. Подозреваемый задержан. По факту убийства начато досудебное расследование", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что жителя Актобе приговорили к 18 годам лишения свободы за изнасилование и убийство. Свою жертву он сбросил с балкона 7-го этажа.