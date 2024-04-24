"Просила не принимать у него цветы": появились подробности убийства 34-летней актюбинки

Появились новые подробности преступления, произошедшего в Актобе. Убитой оказалась 34-летняя врач медцентра. Она уже жаловалась на приставания своего знакомого в полицию, передает "Диапазон".

Одна из соседок погибшей рассказала, что рано утром жильцы дома услышали шум и громкий крик. После этого она позвонила по номеру "102". Сначала приехала полиция, потом сотрудники ДЧС. Когда они открыли дверь, женщина уже умерла от ножевых ранений.

Со слов жильцов, подозреваемый воспользовался стремянкой, чтобы попасть на балкон второго этажа, таким же способом он и покинул квартиру.

"Общались с ней как соседи, несколько раз до этого видела, как она ругалась с одним мужчиной. Мне рассказали, что он ее якобы доставал, и она даже просила других соседей не принимать у него цветы для нее", - поделилась актюбинка.

В полиции подтвердили, что обращения от погибшей действительно были.

"В прошлом году она обращалась к участковому с жалобой на назойливые звонки. На мужчину составили протокол за приставания, также суд вынес защитное предписание", - сообщили в ДП Актюбинской области.

По данным издания, погибшая Молдир - уроженка Кызылорды, она закончила медуниверситет в Актобе и, получив диплом, стала работать врачом-терапевтом в приемном отделении Актюбинского медицинского центра. В 2016 году она прошла курсы переподготовки специалистов и перевелась работать на должность врача-эндокринолога в отделение эндокринологии АМЦ.

"За 9 лет трудового стажа зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, по квалификации - врач первой категории. К работе относилась честно и с большой ответственностью. Пользовалась большим авторитетом и уважением среди коллег и пациентов. Доказательство этому подтверждают положительные отзывы и благодарность пациентов, высказанные в адрес Молдир", - отметили в администрации Актюбинского медицинского центра.

За годы работы женщина несколько раз получала грамоты и благодарственные письма от руководства и управления здравоохранения.

Напомним, 22 апреля рано утром в Актобе в одной из квартир по улице Маресьева было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Подозреваемый был задержан.

По данным полиции, при задержании он оказал активное сопротивление, ранил правоохранителя и скрылся на машине. Во время преследования водитель совершил столкновение с несколькими автомобилями и на автодороге Актобе - Болгарка его машина перевернулась. По факту убийства начато досудебное расследование.

Отметим, что по ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.