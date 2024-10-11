"Невольно захотелось плакать": Мусин высказался об убийстве топ-менеджера Lenovo Ермека Жакипжанова
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Багдат Мусин в своем официальном Telegram-канале опубликовал пост об убийстве Ермека Жакипжанова, который ранее пропал в Алматы, передает NUR.KZ.
"Ермек был тем человеком, который помогал всем, кто обращался к нему, независимо была ли польза для него лично или нет. Вчера с утра, как только узнал о пропаже, переживал каждый час поиска. Узнав некоторые детали всего произошедшего, невольно захотелось плакать", - написал экс-министр.
Он добавил, что ему вспомнилась картинка убийства Дениса Тена.
"Не скажу что мы были очень близкими друзьями, но Ермек ко всем независимо от того, кого сколько времени знал, относился с трепетом. Иманды болсын", - написал Мусин.
Также он рассказал, на какие мысли натолкнула его эта трагедия.
"Понял одно, реформа нужна не в МВД, реформа нужна в сознаниях людей. И, к сожалению, это не делается механическими изменениями в каком-то конкретном госоргане, это требует системных тектонических сдвигов по многим фронтам…" - говорится в публикации.
Согласно информации на официальной странице Ермека в Facebook, он занимал должность GR-директора в компании Lenovo.
Ранее в Алматы пропал житель мегаполиса Ермек Жакипжанов. По данным волонтеров, мужчина рано утром вышел из дома и уехал на своем авто. В полиции завели дело.
Позже стало известно о том, что тело пропавшего жителя Алматы Ермека Жакипжанова с признаками насильственной смерти найдено в поселке Отеген батыра. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172873-nevolno-zahotelos-plakat-bagdat-musin-vyskazalsya-ob-ubiystve-ermeka-zhakipzhanova/
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