"Невольно захотелось плакать": Мусин высказался об убийстве топ-менеджера Lenovo Ермека Жакипжанова

Багдат Мусин в своем официальном Telegram-канале опубликовал пост об убийстве Ермека Жакипжанова, который ранее пропал в Алматы, передает NUR.KZ.

"Ермек был тем человеком, который помогал всем, кто обращался к нему, независимо была ли польза для него лично или нет. Вчера с утра, как только узнал о пропаже, переживал каждый час поиска. Узнав некоторые детали всего произошедшего, невольно захотелось плакать", - написал экс-министр.

Он добавил, что ему вспомнилась картинка убийства Дениса Тена.

"Не скажу что мы были очень близкими друзьями, но Ермек ко всем независимо от того, кого сколько времени знал, относился с трепетом. Иманды болсын", - написал Мусин.

Также он рассказал, на какие мысли натолкнула его эта трагедия.

"Понял одно, реформа нужна не в МВД, реформа нужна в сознаниях людей. И, к сожалению, это не делается механическими изменениями в каком-то конкретном госоргане, это требует системных тектонических сдвигов по многим фронтам…" - говорится в публикации.

Согласно информации на официальной странице Ермека в Facebook, он занимал должность GR-директора в компании Lenovo.

Ранее в Алматы пропал житель мегаполиса Ермек Жакипжанов. По данным волонтеров, мужчина рано утром вышел из дома и уехал на своем авто. В полиции завели дело.

Позже стало известно о том, что тело пропавшего жителя Алматы Ермека Жакипжанова с признаками насильственной смерти найдено в поселке Отеген батыра. По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело.