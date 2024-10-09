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Кабели начали пропадать с крыш домов в Карагандинской области

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На переднем плане многоквартирный дом
Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: Pixabay

В Карагандинской области сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину по подозрению в совершении серии краж кабелей с крыш многоквартирных домов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники отдела полиции Балхаша задержали 49-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи кабелей с крыш двух многоквартирных домов.

Мужчина действовал в темное время суток. В первом случае ущерб составил 370 тысяч тенге, а во втором - 650 тысяч тенге. По данным следствия, подозреваемый использовал специальные инструменты для обжигания изоляции кабеля, извлекая медные жилы, которые затем сдавал в пункты приема металла.

Также выяснилось, что это не единственные его преступления: полицейские установили его причастность еще к трем аналогичным фактам.

"Все выявленные факты объединены в одно уголовное дело, возбужденное по статье о краже. В настоящее время продолжается полное расследование, в ходе которого полицейские намерены выяснить все обстоятельства преступлений и привлечь виновное лицо к ответственности", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа с применением насилия. У потерпевшего отобрали золотую цепочку и мобильный телефон. После совершения преступления нападавшие скрылись. Общий ущерб составил 400 тысяч тенге.

А в Темиртау сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона. Сумма ущерба составила 510 тысяч тенге. Подозреваемый вызвал такси, чтобы доехать до нужного адреса. По данным следствия, во время поездки он обнаружил мобильный телефон, который находился в заднем кармане переднего пассажирского сиденья, и прибрал его к рукам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172066-kabeli-nachali-propadat-s-krysh-domov-v-karagandinskoy-oblasti/

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