Обвиняемый в ряде преступлений полицейский начальник получил 15 лет колонии в Костанае

В Костанае за распространение синтетических наркотиков сотрудник полиции приговорен к 15 годам лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ВС РК, в СМУСе Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в провокации преступления, незаконном хранении, перевозке в целях сбыта наркотических средств в особо крупных размерах должностным лицом с использованием служебного положения, а также в превышении должностных полномочий (ст.ст.412-1 ч.3 п.1, 297 ч.3 п.2, 3, 4, 362 ч.4 п.3 УК).

Судом установлено, что заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП Костаная в группе с неустановленными следствием сотрудниками полиции путем нанесения телесных повреждений и угроз заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления с целью последующего изобличения и привлечения его к уголовной ответственности.

"Данное должностное лицо УП незаконно, неоднократно, находясь в служебной автомашине, сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и их аналог в особо крупном размере.

В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере", - рассказали в Верховном суде.

Подсудимый вину не признал, он и его защитники просили оправдать его в связи с отсутствием в его действиях события преступления.

Однако вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами и видеоматериалами следственных действий, заключениями судебных экспертиз и иными материалами дела.

Санкции предъявленных статей обвинения предусматривают безальтернативное наказание в виде лишения свободы:

по ст.412-1 ч.3 п.1 УК - от 10 до 12 лет;

по ст.297 ч.3 п.2, 3, 4 УК - от 10 до 15 лет;

по ст.362 ч.4 п.3 УК - от 5 до 10 лет.

Смягчающими обстоятельствами признаны наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей. Отягчающих - не установлено.

"С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела, а также с применением правил ч.2 ст.55 УК подсудимый приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Он лишен спецзвания "капитан полиции". Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в суде.