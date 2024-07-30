"Зарезали и сожгли с домом": убийство пенсионеров расследуют в Алматы

В Сети появилась информация об обнаружении тел двух пенсионеров на месте пожара в Алматы - предполагается, что их убили. Подробности сообщили в ДП города, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Zhest_kz опубликовали информацию о том, что в Алматы на месте сгоревшего дома нашли тела двух пенсионеров.

"Зарезали и сожгли вместе с домом двух пенсионеров", - пишет автор.

Жилье, его словам, подожгли, чтобы скрыть улики.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ по данному инциденту сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан "по горячим следам" и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения", - прокомментировали в ведомстве.

Другие обстоятельства устанавливаются.

Согласно положениям статьи 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.