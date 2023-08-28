Микрокамеру в подошве ботинок пытались передать заключенному в Жезказгане

Изъятые предметы. Фото: polisia.kz

В колонию Жезказгана пытались пронести микрокамеру, накопитель памяти и кабель для зарядки устройства в подошве ботинок, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По информации ведомства, сотрудники учреждения №62 ДУИС по Карагандинской области и области Ұлытау в комнате досмотра выявили скрытые предметы в ботинках через рентгенотелевизионную установку.

"Сам осужденный идею сотрудников не одобрил, попросил просто выдать ему бандероль, но при вскрытии была обнаружена камера и накопитель памяти, а также кабель для зарядки устройства. По данному факту начато административное производство, отправителем значится житель Актау", – говорится в сообщении.

Как пояснили в МВД, заключенные зачастую пытаются заснять видеоматериалы с целью давления на администрацию учреждения, манипулируя фактами.

Напомним, ранее в Астане в колонию пытались понести пропитанные героином ватные диски.

Также в столице осужденному в колонию пытались передать три телефона в контейнере с пловом и в банке майонеза, а также наркотики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034321-mikrokameru-v-podoshve-botinok-pytalis-peredat-zaklyuchennomu-v-zhezkazgane/