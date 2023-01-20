Пропитанные героином ватные диски пытались пронести в колонию в Астане

Изъятые ватные диски. Фото: Polisia.kz

Сотрудники колонии в Астане во время осмотра посылки, предназначенной для осужденного, обнаружили ватные диски, пропитанные наркотическим веществом, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Сотрудники учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Астане при досмотре посылки для одного из осужденных пресекли попытку передачи наркотического средства - героина - весом примерно в шесть граммов.

Выявленное наркотическое вещество пытались скрыть от сотрудников колонии хитрым способом - жидкостью, содержащей героин, пропитали ватные диски. Последние в качестве посылки предназначались осужденному.

По данному факту проводится досудебное расследование.

"Благодаря профессионализму и бдительности сотрудников оперативного отдела учреждения № 2 и столичного департамента пресечен канал поставки наркотиков в учреждение. Работа в данном направлении находится на особом контроле", – сообщил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.

Напомним, что в Казахстане, согласно статье 296 УК РК, немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах наказывается:

штрафом в размере до 80 МРП (245 тысяч тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;

либо арестом на срок до 20 суток.

При этом максимальное наказание за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Отмечается, что лицо:

добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, приобретенные им для личного потребления;

либо добровольно обратившееся в медицинское учреждение за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в немедицинских целях;

либо активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности по настоящей статье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2006054-propitannye-geroinom-vatnye-diski-pytalis-pronesti-v-koloniyu-v-astane/