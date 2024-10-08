"Забрали живого": 27-летний парень умер при странных обстоятельствах в Караганде

В Караганде при странных обстоятельствах после конфликта с прохожими погиб 27-летний мужчина. Семья погибшего требует справедливого расследования, передает ekaraganda.kz.

Семья 27-летнего Павла Скрипкэраш шокирована и сейчас пытается выяснить все обстоятельства, которые привели к трагедии.

Брат-близнец погибшего Владимир рассказал, что ему удалось узнать некоторые детали после смерти брата

По его словам, трагедия произошла в промежутке между 16.00 и 16.30 на улице Ержанова, 18 в районе бизнес-центра "Респект".

У Павла случился конфликт с прохожими, который перерос в потасовку. Молодого человека быстро скрутили, руки завязали его же ремнем и вызвали полицию.

Момент конфликта. Фото: ekaraganda.kz

С места происшествия Павла забрал патруль, который повез его в Центр временной адаптации и детоксикации Караганды. Однако парень по пути внезапно впал в кому, а затем скончался.

"Павел зацепился с какими-то парнями на улице. Что-то случилось, возникла какая-то перепалка. Как они говорят, они его связали, а затем ждали, когда приедут полицейские из патрульного полка.

Я разговаривал со свидетелями. Как я понял, драки как таковой не было. Особых травм у брата не было. Его погрузили в патрульную машину. Но, когда привезли его в Центр временной адаптации и детоксикации Караганды, он уже был в коме.

Мы видели тело брата. У него пробита голова. Его ударили каким-то тупым предметом. Мне кажется, он в машине начал дергаться, а его чем-то приложили по голове. По факту ведь его забрали живого. Если бы ему голову пробили там на месте потасовки, тогда бы его, наверное, в больницу бы повезли?" - рассказывает Владимир.

Мужчина предполагает, что к гибели Павла могут быть причастны сотрудники полиции. Вместе с этим, проведенное вскрытие показало, что мужчина впал в кому и скончался от отравления алкоголем. В эту версию семья погибшего не верит.

Владимир направил заявление в УСБ ДП Карагандинской области и прокуратуру. Он требует, чтобы в произошедшем тщательно разобрались.

В ДП Карагандинской области сообщили, что 29 сентября сотрудники правоохранительных органов доставили с улицы Ержанова в Центр временной адаптации и детоксикации (ЦВАД) Караганды 27-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения.

"По прибытии в центр медработники диагностировали у мужчины состояние "Кома неясной этиологии" и незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Несмотря на оперативное реагирование, мужчина скончался в автомобиле скорой помощи.

Факт смерти был зарегистрирован в полиции, и в настоящее время по данному случаю назначены все необходимые экспертизы. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента", - рассказали в ведомстве.

Ранее прокуратура Алматинской области на фоне общественного резонанса выступила с обращением после убийства 16-летнего подростка в Талгаре. Как заявили в ведомстве, по подозрению в совершении преступления были задержаны семь человек, которым судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Помимо этого, 30 сентября в Караганде начался судебный процесс над 51-летним мужчиной, который подозревается в убийстве бывшей жены. Утверждается, что все произошло на глазах у детей. На суде обвиняемый выглядел скованно, старался не смотреть на дочь и бывшую тещу. Он отказался от суда присяжных и заявил о своем раскаянии.