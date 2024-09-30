"Ему никто не верит": карагандинца судят за убийство бывшей жены на глазах у детей

В Караганде начался судебный процесс над 51-летним мужчиной, который подозревается в убийстве бывшей жены. Утверждается, что все произошло на глазах у детей, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в апреле текущего года. В тот день между экс-супругами вспыхнула очередная ссора, и сын вызвал участкового. Полицейский прибыл, принял заявление, но задерживать нарушителя не стал.

После этого конфликт возобновился и, согласно материалам дела, подсудимый несколько раз ударил бывшую жену ножом. Дети вызвали скорую помощь, но пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

На суде обвиняемый выглядел скованно, старался не смотреть на дочь и бывшую тещу. Он отказался от суда присяжных и заявил о своем раскаянии. Родственники погибшей требуют самого сурового наказания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"То, что он признал свою вину, может быть, чтобы смягчить себе суд. Только из-за этого. Ему никто не верит. Я, например, ему не верю, что он раскаялся или что-то еще. Потому что он сам сказал: "Я хотел ее убить". А, во-вторых, как это "не жестокое"? Ножом человека три раза пырнуть, который не ожидает этого всего", - заявила сестра погибшей.

Источник: КТК

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в Караганде мужчину подозревают в убийстве бывшей супруги на глазах у двоих детей. Он был водворен в изолятор временного содержания.

А в Северо-Казахстанской области пожилую женщину убили в день ее рождения. В этом заподозрили ее сына. В ДП региона рассказали, что подозреваемый задержан. В настоящее время ведется следствие.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.