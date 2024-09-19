4 млн тенге исчезли из салона авто в Темиртау
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В Карагандинской области сотрудники полиции задержали двух подростков по подозрению в крупной краже из салона автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подростки 13 и 14 лет подозреваются во взломе автомобиля в Темиртау. Внутри машины подозреваемые обнаружили 4 миллиона тенге наличными и забрали их.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей они были задержаны.
"Подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", — рассказали в МВД.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее сообщалось о том, что в Шахтинске мужчина вынес ящик пива на глазах у продавца магазина. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Также полиция задержала подозреваемую в краже золота у 72-летней пенсионерки в Карагандинской области. Пожилая женщина пошла в гости, где, по версии следствия, подозреваемая воспользовалась моментом и похитила украшения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163337-4-mln-tenge-ischezli-iz-salona-avto-v-temirtau/