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4 млн тенге исчезли из салона авто в Темиртау

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Руки лежат на руле автомобиля
Руль автомобиля. Иллюстративное фото: pexels.com

В Карагандинской области сотрудники полиции задержали двух подростков по подозрению в крупной краже из салона автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подростки 13 и 14 лет подозреваются во взломе автомобиля в Темиртау. Внутри машины подозреваемые обнаружили 4 миллиона тенге наличными и забрали их.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей они были задержаны.

"Подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", — рассказали в МВД.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что в Шахтинске мужчина вынес ящик пива на глазах у продавца магазина. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также полиция задержала подозреваемую в краже золота у 72-летней пенсионерки в Карагандинской области. Пожилая женщина пошла в гости, где, по версии следствия, подозреваемая воспользовалась моментом и похитила украшения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2163337-4-mln-tenge-ischezli-iz-salona-avto-v-temirtau/

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