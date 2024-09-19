4 млн тенге исчезли из салона авто в Темиртау

В Карагандинской области сотрудники полиции задержали двух подростков по подозрению в крупной краже из салона автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, подростки 13 и 14 лет подозреваются во взломе автомобиля в Темиртау. Внутри машины подозреваемые обнаружили 4 миллиона тенге наличными и забрали их.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей они были задержаны.

"Подозреваемые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", — рассказали в МВД.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о том, что в Шахтинске мужчина вынес ящик пива на глазах у продавца магазина. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Также полиция задержала подозреваемую в краже золота у 72-летней пенсионерки в Карагандинской области. Пожилая женщина пошла в гости, где, по версии следствия, подозреваемая воспользовалась моментом и похитила украшения.