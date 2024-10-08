Предлагают заменить счетчик: карагандинцев предупредили о мошенниках

ТОО "Қарағанды су" предупредило потребителей о случаях мошенничества, связанных со звонками неизвестных от имени сотрудников компании, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице компании в Instagram, в последнее время поступает много обращений от потребителей о том, что им звонят и представляются специалистами организации.

"При разговоре лжеспециалисты сообщают о просроченном межповерочном интервале прибора учета воды и просят сообщить СМС-код", - рассказали в компании.

ТОО "Қарағанды су" подчеркнуло, что их специалисты не звонят потребителям для замены приборов учета и не требуют СМС-коды.

"Специалисты ТОО "Қарағанды су" не звонят потребителям для замены прибора учета и, тем более, не требуют СМС-код. Важно оставаться внимательными и осторожными в таких ситуациях. Обращаться в официальные службы для подтверждения таких запросов", - призвали в компании.

Ранее похожие случаи мошенничества были выявлены в Алматы, где аферисты притворяются представителями официальной компании, требуя заменить электросчетчик на современный вариант. При этом для убедительности к жертвам поступает SMS-сообщение с кодом от номера 1414. Риски в данном случае могут возникать в случае передачи кода из сообщения, которым нельзя ни с кем делиться.

Жителям Павлодара также стали поступать звонки от злоумышленников, которые под видом бесплатной замены электросчетчиков выманивают личные данные граждан. Они предлагают произвести бесплатную замену приборов учета и для этого запрашивают код, поступивший в SMS-сообщении.