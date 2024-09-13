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Павлодарцев призвали не верить звонкам о бесплатной замене счетчиков

Опубликовано:

Женщина стоит у окна
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Ekaterina Zolina / Getty Images

Жителям Павлодара поступают звонки от злоумышленников, которые под видом бесплатной замены электросчетчиков выманивают личные данные, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Павлодарэнергосбыт".

Как сообщается на официальном сайте компании, в последнее время участились случаи звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками ТОО "Павлодарэнергосбыт".

"Они предлагают произвести бесплатную замену приборов учета электрической энергии (электросчетчиков) и для этого запрашивают код, поступивший в SMS-сообщении. Эти звонки совершают мошенники, пытающиеся получить доступ к вашим персональным данным", - предупредили в компании.

Для уточнения достоверности информации павлодарцам рекомендуют обращаться в контакт-центр ТОО "Павлодарэнергосбыт" по следующим номерам: +7 (7182) 903-309; +7 701 031 7323.

"Просим вас быть предельно внимательными и не сообщать никакую личную информацию по телефону. Берегите свои данные и оставайтесь на связи только с официальными представителями компании", - обратились к гражданам в ТОО "Павлодарэнергосбыт".

Часто мошенники прикрываются именами брендов и компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, подарки или выгодные предложения. Но предоставив позвонившим свои персональные данные, можно потерять все свои деньги.

Также казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Фейковое "налоговое уведомление" приходит на электронную почту и имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у злоумышленников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161192-pavlodarcev-prizvali-ne-verit-zvonkam-o-besplatnoy-zamene-schetchikov/

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