Павлодарцев призвали не верить звонкам о бесплатной замене счетчиков

Жителям Павлодара поступают звонки от злоумышленников, которые под видом бесплатной замены электросчетчиков выманивают личные данные, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Павлодарэнергосбыт".

Как сообщается на официальном сайте компании, в последнее время участились случаи звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками ТОО "Павлодарэнергосбыт".

"Они предлагают произвести бесплатную замену приборов учета электрической энергии (электросчетчиков) и для этого запрашивают код, поступивший в SMS-сообщении. Эти звонки совершают мошенники, пытающиеся получить доступ к вашим персональным данным", - предупредили в компании.

Для уточнения достоверности информации павлодарцам рекомендуют обращаться в контакт-центр ТОО "Павлодарэнергосбыт" по следующим номерам: +7 (7182) 903-309; +7 701 031 7323.

"Просим вас быть предельно внимательными и не сообщать никакую личную информацию по телефону. Берегите свои данные и оставайтесь на связи только с официальными представителями компании", - обратились к гражданам в ТОО "Павлодарэнергосбыт".

Часто мошенники прикрываются именами брендов и компаний, предлагая своим потенциальным жертвам деньги, подарки или выгодные предложения. Но предоставив позвонившим свои персональные данные, можно потерять все свои деньги.

Также казахстанцы получают сообщения от мошенников с требованием оплатить налоговые задолженности. Фейковое "налоговое уведомление" приходит на электронную почту и имеет прямую ссылку для оплаты. Если пройти по ней, деньги окажутся у злоумышленников.