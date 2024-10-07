Супружеская пара в Карагандинской области угрожала соседям пневматом

В селе Актас близ Караганды супружеская пара после конфликта с соседями решила урегулировать вопрос, угрожая пневматическим оружием. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Инцидент произошел в поселке Актас близ Караганды. О конфликте с соседом рассказала пострадавшая Фарида Амамуратова в Instagram-аккаунте. По словам женщины, вечером 6 октября ее семья подверглась нападению со стороны соседа и его супруги.

"Мы с супругом и детьми сидели дома и вдруг услышали крики в подъезде. Возле нашей двери дрались два мужика. Одного из них я знаю - это сосед, бывший осужденный. Муж вышел, начал разнимать и говорить, что они нашу дверь ломают, пугают детей. Я завела мужа домой, так как видела, что те - нетрезвые.

Далее смотрю в окно - они во дворе дерутся, и повалились на нашу машину. Супруг вышел защищать имущество, а я за ним. В итоге они переключились на нас. Начали с мужем драться, а я начала разнимать. Супруга осужденного навела пистолет со словами "убью" на голову моего мужа, а меня начали душить", - рассказала Фарида.

Женщина добавила, что данный сосед на протяжении 5-7 лет держит в страхе жителей дома. Якобы он неоднократно приставал к детям.

"Он периодически пристает к детям, выпивает, разденется и орет на весь двор. Разве таких на учет не ставят? В итоге мы получили телесные повреждения, детям психику нарушили. В полиции сказали, что это мелкое хулиганство. Разве просто так можно с пистолетом ходить и угрожать? Приехала группа, они и на них накинулись", - добавила пострадавшая.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали случившееся. По данным ведомства, по факту нанесения телесных повреждений и причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

"Изъят пневматический пистолет и направлен на криминалистическое исследование. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Кроме того, за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников правоохранительного органа в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности нарушитель привлечен к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержан мужчина, который, находясь в общественном транспорте, демонстрировал пистолет. Оружие оказалось игрушечным. Мужчина пояснил, что работает охранником, а пистолет, оказавшийся игрушечным, приобрел на одном из рынков города. Разбирательство продолжается. Отмечается, что действиям фигуранта будет дана правовая оценка.

В апреле мы писали о случае в Астане, когда неизвестный решил ограбить обменный пункт, угрожая кассиру, как позже выяснилось, игрушечным пистолетом. По данному факту было заведено уголовное дело.

В прошлом году в Алматы, во время конфликта между двумя водителями на дороге, один из них вытащил оружие и стал угрожать им. Обоих участников задержали, а пистолет оказался игрушечным.