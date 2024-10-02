Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Застройщики" собрали почти 500 млн тенге и лишились свободы в Уральске

Опубликовано:

Стройка
Стройка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Уральске суд приговорил двух "застройщиков" к 6 и 7 годам лишения свободы за крупное мошенничество с ущербом в 490 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как говорится на официальном сайте ведомства, благодаря настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры Уральска была доказана вина двух подсудимых в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

Подсудимые отказались признавать свою вину, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Тем не менее, суд признал их виновными и назначил наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы.

"Так, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить денежные средства от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства.

Для достижения преступной цели в социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений они размещали информацию с предложением строительства таунхаусов", - рассказали в надзорном органе.

При этом, отметили в прокуратуре, не имея земельных участков для строительства, злоумышленники собирали деньги от заказчиков и внушали доверчивым гражданам уверенность в исполнении договоров строительного подряда.

Получив средства, они обещали построить жилье в установленные сроки, но фактически этого не делали, продолжая вводить в заблуждение.

Строительство так и не было начато, в результате чего 32 потерпевшим понесли ущерб в размере 490 888 000 тенге. Этот ущерб был полностью взыскан судом в пользу потерпевших.

Отметим, что в Казахстане существуют проблемы с недобросовестными застройщиками - у многих из тех, кто занимается долевым строительством, нет разрешения на привлечение денег граждан. В итоге именно рядовые жители оказываются "у разбитого корыта". Например, только за предыдущие два года общий ущерб, который был нанесен казахстанцам недобросовестными застройщиками, составил порядка 30 млрд тенге.

Ранее в Актобе к шести годам колонии приговорили застройщика, который обманул свыше сотни дольщиков, обещая возвести дома в городе. Сумма ущерба составила около 2 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2168544-zastroyshchiki-sobrali-pochti-500-mln-tenge-i-lishilis-svobody-v-uralske/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie