"Застройщики" собрали почти 500 млн тенге и лишились свободы в Уральске

В Уральске суд приговорил двух "застройщиков" к 6 и 7 годам лишения свободы за крупное мошенничество с ущербом в 490 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как говорится на официальном сайте ведомства, благодаря настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры Уральска была доказана вина двух подсудимых в совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

Подсудимые отказались признавать свою вину, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Тем не менее, суд признал их виновными и назначил наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы.

"Так, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить денежные средства от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства.

Для достижения преступной цели в социальных сетях, а также на различных интернет-платформах объявлений они размещали информацию с предложением строительства таунхаусов", - рассказали в надзорном органе.

При этом, отметили в прокуратуре, не имея земельных участков для строительства, злоумышленники собирали деньги от заказчиков и внушали доверчивым гражданам уверенность в исполнении договоров строительного подряда.

Получив средства, они обещали построить жилье в установленные сроки, но фактически этого не делали, продолжая вводить в заблуждение.

Строительство так и не было начато, в результате чего 32 потерпевшим понесли ущерб в размере 490 888 000 тенге. Этот ущерб был полностью взыскан судом в пользу потерпевших.

Отметим, что в Казахстане существуют проблемы с недобросовестными застройщиками - у многих из тех, кто занимается долевым строительством, нет разрешения на привлечение денег граждан. В итоге именно рядовые жители оказываются "у разбитого корыта". Например, только за предыдущие два года общий ущерб, который был нанесен казахстанцам недобросовестными застройщиками, составил порядка 30 млрд тенге.

Ранее в Актобе к шести годам колонии приговорили застройщика, который обманул свыше сотни дольщиков, обещая возвести дома в городе. Сумма ущерба составила около 2 млрд тенге.