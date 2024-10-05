Группа подростков напала на мужчин в Актау

В социальных сетях распространили видео с дракой группы подростков с мужчинами в Актау. В ДП Мангистауской области прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.

На видео несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, он убегает, а затем на другого, он тоже не смог противостоять толпе. После чего юноши сбежали с места происшествия.

Как рассказали в ДП Мангистауской области, подозреваемые установлены и задержаны. По факту хулиганства проводится досудебное расследование.

"Также законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Правонарушители поставлены на профилактический учет.

В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, летом этого года в Сети появилось видео массовой драки между подростками в микрорайонах Актау. Все участники были задержаны, по факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Также в социальных сетях распространили кадры, на которых было запечатлено скопление полицейских у одного из ресторанов в Актау. Как оказалось, здесь произошла потасовка. Никто не пострадал. Однако по факту полицейские начали расследование.