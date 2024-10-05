Группа подростков напала на мужчин в Актау
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В социальных сетях распространили видео с дракой группы подростков с мужчинами в Актау. В ДП Мангистауской области прокомментировали случившееся, передает NUR.KZ.
На видео несколько подростков нападают сначала на одного мужчину, он убегает, а затем на другого, он тоже не смог противостоять толпе. После чего юноши сбежали с места происшествия.
Как рассказали в ДП Мангистауской области, подозреваемые установлены и задержаны. По факту хулиганства проводится досудебное расследование.
"Также законные представители привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.
Правонарушители поставлены на профилактический учет.
В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, летом этого года в Сети появилось видео массовой драки между подростками в микрорайонах Актау. Все участники были задержаны, по факту хулиганства возбудили уголовное дело.
Также в социальных сетях распространили кадры, на которых было запечатлено скопление полицейских у одного из ресторанов в Актау. Как оказалось, здесь произошла потасовка. Никто не пострадал. Однако по факту полицейские начали расследование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2170222-gruppa-podrostkov-napala-na-muzhchin-v-aktau/
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