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Скопление полиции и женские крики: драка устроили в одном из ресторанов в Актау (видео)

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Полицейские у ресторана
Полицейские у ресторана. Кадр из видео: lada.kz

В соцсетях появились кадры, на которых запечатлено скопление полицейских у одного из ресторанов Актау. Как оказалось, здесь произошла драка, передает Lada.kz.

На распространенных в Сети кадрах можно увидеть внушительное количество полиции, спецтранспорта и автомобиль скорой помощи у ресторана во 2 микрорайоне.

Как пишет издание, прибывшие на место вызова полицейские проводили задержание, которое встречало сопротивление и сопровождалось женскими криками.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области изданию сообщили, что в заведении произошла драка.

"По факту хулиганства ведется расследование. Пострадавших нет. Назначена экспертиза. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - прокомментировали в ведомстве.

Дополнительные подробности инцидента в полиции озвучивать не стали.

Напомним, ранее массовую драку сняли на видео в Атырауской области. В полиции региона возбудили уголовное дело и провели профилактическую работу с сельчанами.

До этого департамент полиции Астаны опубликовал видео ночной драки неизвестных мужчин и прокомментировал данный инцидент. Стражи порядка также возбудили дело.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Добавим, что хулиганство, согласно статье 293 УК РК, – это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом то же деяние, если оно:

  • совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;
  • совершено неоднократно;
  • совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, –

наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

"Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок", – говорится в тексте УК РК.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154700-skoplenie-policii-i-zhenskie-kriki-draku-u-restorana-snyali-na-video-v-aktau/

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