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Информацию о задержании полицейского начальника прокомментировали в МВД

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сети появилась информация о задержании начальника управления финансового обеспечения ДП Шымкента и старшего лейтенанта. Ее прокомментировали в МВД, передает NUR.KZ.

По данным Сети, начальника УФО ДП Шымкента, полковника полиции и старшего лейтенанта полиции якобы подозревают в хищении в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 370 млн тенге.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в МВД.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. По поручению министра внутренних дел Департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом. МВД занимает принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее судом №2 Тараза было рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по обвинению в укрытии двух преступлений средней тяжести и девяти тяжких преступлений в группе лиц по предварительному сговору. На скамье подсудимых оказались заместитель начальника ЛОП и еще два человека, занимавшие здесь руководящие должности. Двоим назначили 4 года 8 месяцев лишения свободы, одному - 3 года 6 месяцев заключения.

А Талдыкорганским городским судом в сокращенном порядке было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего прокурора по обвинению в мошенничестве на сумму 1,9 млн тенге. Его приговорили к штрафу в размере 19 463 180 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159203-informaciyu-o-zaderzhanii-policeyskogo-nachalnika-prokommentirovali-v-mvd/

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