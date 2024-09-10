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Задержание высокопоставленного полицейского прокомментировали в ДП Жамбылской области

Опубликовано:

Фуражка полицейского
Фуражка полицейского. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Сети появилась информация о задержании в Таразе завскладом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП Жамбылской области. Ее прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как указывается в Сети, в Таразе задержали заведующего складом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП Жамбылской области. Его якобы подозревают в продаже патронов от автомата "Калашникова" религиозным радикалам.

"Согласно оперативной информации, он был задержан сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП Жамбылской области после получения полумиллиона тенге за 1020 патронов калибра 5,45", - говорится в публикации.

Информацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в ДП Жамбылской области.

"По данному факту компетентными органами проводится досудебное расследование. Наряду с этим ДП Жамбылской области проведена служебная проверка в отношении сотрудника полиции, по итогам которой виновный был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В отношении его руководителей также проводится служебная проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о задержании начальника управления финансового обеспечения ДП Шымкента и старшего лейтенанта. Их якобы подозревают в хищении в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 370 млн тенге.

В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. По поручению министра внутренних дел департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Также ранее судом №2 Тараза было рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников полиции по обвинению в укрытии двух преступлений средней тяжести и девяти тяжких преступлений в группе лиц по предварительному сговору. На скамье подсудимых оказались заместитель начальника ЛОП и еще два человека, занимавшие здесь руководящие должности. Двоим назначили 4 года 8 месяцев лишения свободы, одному - 3 года 6 месяцев заключения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159697-zaderzhanie-vysokopostavlennogo-policeyskogo-prokommentirovali-v-dp-zhambylskoy-oblasti/

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